الشرقية.. تحرير أكثر من 650 مخالفة على المنشآت الغذائية والتجارية خلال أسبوع

وأوضحت الأمانة أن المخالفات تنوعت ما بين مخالفات تتعلق بالعاملين، إضافة إلى المخالفات التي تتعلق بالمنشأة، مؤكدةً مواصلة جهودها في تكثيف جولاتها الرقابية، على جميع المنشآت الغذائية، للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية والتجارية، واللوائح التي تخضع تحت إشراف القطاع البلدي في تطبيق المعايير الصحة والسلامة ارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة، وحرصاً على سلامة الغذاء.