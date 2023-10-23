احتياجك اليومي ومصادره وأعراض نقصه.. "الصحة" توعي بـ"أهمية الكالسيوم للجسم"

وأشارت إلى أن من أعراض نقص الكالسيوم "خدر الأصابع، وتأخر نمو العظام، وتكلس الأوعية الدموية، والتشنجات في العضلات"، وأبانت أن من أضرار زيادته: "آلام في المعدة، والإمساك، والقصور الكلوي، وتشوه الهيكل العظمي، وحصى الكلى".