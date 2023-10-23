احتياجك اليومي ومصادره وأعراض نقصه.. "الصحة" توعي بـ"أهمية الكالسيوم للجسم"

أكدت وزارة الصحة أهمية الكالسيوم باعتباره أحد الفيتامينات المهمة لجسم الإنسان، مشيرةً إلى مقدار الاحتياج الطبيعي منه ومصادره الطبيعية وأعراض نقصه.
وأوضحت الوزارة، عبر حساب مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن عبر منصة "إكس"، أن الاحتياج اليوم التقريبي من الكالسيوم لجسم الإنسان 1000 ملجم عند الرجال، وما بين 1000 إلى 1200 ملجم عند النساء.
وأشارت إلى أن من أعراض نقص الكالسيوم "خدر الأصابع، وتأخر نمو العظام، وتكلس الأوعية الدموية، والتشنجات في العضلات"، وأبانت أن من أضرار زيادته: "آلام في المعدة، والإمساك، والقصور الكلوي، وتشوه الهيكل العظمي، وحصى الكلى".
وعن المصادر الطبيعية للكالسيوم، قالت: "الزبادي قليل الدسم (226 جرامًا)، وسمك السردين (42 جرامًا)، وجبن الموزاريلا (85 جرامًا)، الحليب الخالي من الدسم (226 جرامًا)".