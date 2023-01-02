ديوان المظالم يركز على التحول الرقمي وتفعيل الشراكات خلال 2022

وفي تقرير لديوان المظالم، أبرز منجزاته ومبادراته التنظيمية والرقمية وإسهاماته العلمية والمجتمعية خلال العام 2022، لإحصائيات مخرجاته وخدماته الرقمية، كما أبرز التقرير تركيز ديوان المظالم على المسارعة في التحول الرقمي الذي تنشده القيادة.. ويعمل ديوان المظالم من خلال استراتيجياته على بدء تفعيل أول محكمة رقمية بالكامل حيث تم تشكيل فريق عمل لتحويل المحاكم الإدارية بالمملكة إلى رقمية، واعتماد ضوابط العمل القضائي عن بُعد.