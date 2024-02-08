3 وزارات تحتفل بتمكين 19 ألف أسرة ضمن برنامج الإسكان التنموي في 2023

وأضاف: "أثمرت الشراكة في تحقيق الأهداف التي نعمل عليها، ومن ذلك تمليك أكثر من 19 ألف أسرة ضمانية من الأشد حاجة لمساكنها خلال العام 2023 في مختلف المدن والمحافظات، ونستهدف خلال العام الجاري الوصول لخدمة أكثر من 25 ألف أسرة ما بين التمليك والانتفاع".