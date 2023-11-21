"فيصل بن فرحان": لا يمكن الحديث عن مستقبل غزة قبل وقف العدوان الإسرائيلي.. يجب وقف الحرب فورًا

أوضح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن عملية التهجير القسري للفلسطينيين في غزة متواصلة، ولا يمكن تبرير ما يحدث في غزة بالدفاع عن النفس.
وقال: يجب إطلاق عملية سلام جادة ووقف النار وإدخال المساعدات الإنسانية، ونعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لوقف النار في غزة".
وتابع: يجب وقف الحرب فورًا ورفع الحصار عن غزة وحماية المدنيين.
وأضاف: "إسرائيل" تواصل انتهاك القانون الدولي، ولا يمكن الحديث عن مستقبل غزة قبل وقف العنف والاعتداء على المدنيين، ويجب حماية المدنيين في قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية: المستشفيات في غزة باتت غير آمنة وسقط الآلاف من الأبرياء.
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية قد وصلت إلى موسكو، حيث بحثت وناقشت الأوضاع في قطاع غزة مع وزير الخارجية الروسي.
وعقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، أمس، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اجتماعًا مع كبار المسؤولين بالصين، بمشاركة أعضاء اللجنة الوزارية.
يُذكر أنه إنفاذًا لقرار التكليف الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض بتاريخ (11 نوفمبر 2023م)، يرأس الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية بالمملكة، بصفتها ترأس القمة العربية (32) والإسلامية، جولة زيارات رسمية تشمل عددًا من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.