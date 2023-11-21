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"فيصل بن فرحان": لا يمكن الحديث عن مستقبل غزة قبل وقف العدوان الإسرائيلي.. يجب وقف الحرب فورًا

وزير الخارجية في تصريحات من موسكو: "إسرائيل" تواصل انتهاك القانون الدولي والتهجير القسري في غزة