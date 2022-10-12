ديسمبر المقبل ..بدء تطبيق "وثيقة النقل" الإلكترونية على ناقلي مواد البناء والمعادن الناتجة من أعمال التعدين

وأوضحت الهيئة أن "وثيقة النقل" التي يمكن للمرخصين في هذه الأنشطة إصدارها من خلال بوابة نقل الإلكترونية التابعة للهيئة تحتوي على بيانات تفصيلية مهمة، كبيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وتفاصيل أجور النقل، وكذلك تفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، وتتضمن أيضاً بيانات المرخصين، كما تمكّنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقّق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونياً.