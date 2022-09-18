المناطق المشمولة بفرص الأمطار الرعدية والضباب في المملكة يوم الأحد

وفي التفاصيل، تبقى درجات الحرارة ضمن مُعدلاتها المُعتادة في أغلب مناطق المملكة باستثناء المُرتفعات الجنوبية الغربية التي تعيش أجواءً مُعتدلة وماطرة، بحيث تتهيّأ الفرصة تدريجياً مع ساعات ما بعد الظهر لتكاثر السحب الرُكامية على أجزاءٍ من مُرتفعات تهامة جازان وعسير والباحة وصولاً لمُرتفعات مكة المكرّمة وقد تشمل مدينة الطائف ذاتها، وتكون الأمطار مُتفاوتة الغزارة، وتؤدي إلى جريان الأودية والشِعاب في بعض الأحياء ومُترافقة بِحُدوث العواصف الرعدية ونشاط في الرياح السطحية.