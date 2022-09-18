المناطق المشمولة بفرص الأمطار الرعدية والضباب في المملكة يوم الأحد

تبقى الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في أغلب مناطق المملكة يوم الأحد، كما تبقى فُرص الأمطار الرعدية على أجزاءٍ من القطاع الجنوبي الغربي من المملكة.
وفي التفاصيل، تبقى درجات الحرارة ضمن مُعدلاتها المُعتادة في أغلب مناطق المملكة باستثناء المُرتفعات الجنوبية الغربية التي تعيش أجواءً مُعتدلة وماطرة، بحيث تتهيّأ الفرصة تدريجياً مع ساعات ما بعد الظهر لتكاثر السحب الرُكامية على أجزاءٍ من مُرتفعات تهامة جازان وعسير والباحة وصولاً لمُرتفعات مكة المكرّمة وقد تشمل مدينة الطائف ذاتها، وتكون الأمطار مُتفاوتة الغزارة، وتؤدي إلى جريان الأودية والشِعاب في بعض الأحياء ومُترافقة بِحُدوث العواصف الرعدية ونشاط في الرياح السطحية.
وتتحول الأجواء إلى مائلة للحرارة ساعات الليل مع ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية على أجزاءٍ من سواحل الخليج العربي والبحر الأحمر، ولا يُستبعد أن يتشكّل الضباب مع ساعات فجر وصباح الإثنين على أجزاءٍ من سواحل الشرقية بما في ذلك الدمام والمناطق الشمالية من محافظة العديد (المناطق المُتاخمة لدولة قطر) مُترافقة بِتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، خاصةً في المناطق المكشوفة.