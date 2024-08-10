محليات

القبض على مقيم ووافد بالمدينة المنورة لترويجهما 5837 قرصًا محظورًا

جرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة
القبض على مقيم ووافد بالمدينة المنورة لترويجهما 5837 قرصًا محظورًا

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم ووافد من الجنسية اليمنية بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجهما (5837) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

النيابة العامة
المدينة المنورة
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org