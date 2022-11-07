طقس الإثنين.. سماء غائمة وسحب ممطرة بهذه المناطق ورياح نشطة بأخرى

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مع فرصة تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من: جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، الجوف، الحدود الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 32 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.