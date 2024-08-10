أكثر من 26 ألف معلم ومعلمة يعودون إلى مدارسهم في "تعليم الطائف".. غدًا

تستعد أكثر من 1700 مدرسة في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف والمحافظات والمراكز التابعة لها تعليميًا، لاستقبال أكثر من 26 ألف معلم ومعلمة غدًا الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الإجازة الصيفية، وتشمل العودة معلمي ومعلمات التعليم العام بالمدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية.
وأعرب المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، عبر "سبق"، عن ترحيبه بعودة المعلمين والمعلمات لمدارسهم يوم غدٍ الأحد 7 صفر 1446هـ مع بداية العام الدراسي الجديد، في جو من الهمة والنشاط، والجدية والانضباط.
وأثنى الدكتور "الغامدي" على جهودهم المثمرة طيلة عملهم في الفترة الماضية، مؤكدًا سمو رسالة المعلم والمعلمة وعظيم دورهما في المجتمع بالمساهمة نحو بناء نهضة الوطن، وتكوين وبناء شخصية الجيل الجديد، وتكريس حب الوطن والانتماء له في نفوس الناشئة، وتعزيز القيم الوطنية والإسهام بفاعلية في تقدم المجتمع في ظل الدعم السخي من قيادتنا الحكيمة -حفظها الله-.
وتأتي هذه العودة في أعقاب عودة مديري المدارس والهيئات الإدارية في الأسبوع الماضي، حيث قاموا بتجهيز المدارس وتنظيم الجداول الدراسية وضمان توفير جميع المستلزمات التعليمية لاستقبال المعلمين والمعلمات في بيئة تعليمية متكاملة. وقد شملت هذه التجهيزات مراجعة الخطط الدراسية وترتيب الفصول الدراسية استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.
وتأتي هذه الاستعدادات في إطار جهود وزارة التعليم المستمرة لتحسين جودة التعليم وتعزيز البيئة التعليمية بهدف رفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات، وتمكينهم من اكتساب المهارات والمعارف التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل.
ويبقى العام الدراسي الجديد بمثابة فرصة جديدة للمعلمين والمعلمات لتحقيق المزيد من النجاح والتميز في رسالتهم التعليمية، وسط آمال كبيرة بتحقيق أهداف التعليم وبناء أجيال متميزة قادرة على المشاركة بفعاليّة في تحقيق رؤية المملكة 2030.