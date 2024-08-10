أكثر من 26 ألف معلم ومعلمة يعودون إلى مدارسهم في "تعليم الطائف".. غدًا

وأعرب المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، عبر "سبق"، عن ترحيبه بعودة المعلمين والمعلمات لمدارسهم يوم غدٍ الأحد 7 صفر 1446هـ مع بداية العام الدراسي الجديد، في جو من الهمة والنشاط، والجدية والانضباط.