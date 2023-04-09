"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة ورياح مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحوّل تدريجياً إلى جنوبية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.