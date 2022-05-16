23 شوال.. انطلاق فعاليات مهرجان المانجو الـ11 بالقنفذة

وأضاف "المعيدي" أن الوزارة تعمل على دعم زراعة المانجو والفواكه الاستوائية، عن طريق توفير الدعم الفني والتقني للمزارعين في المنطقة؛ فهي من ضمن جهود مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، والتي نجحت في تقديم الدعم المادي والفني والإرشادي للمزارعين، وإحضار المختصين في الفاكهة الاستوائية من منظمة الفاو ومن الجامعات للتوعية وإقامة الندوات والمحاضرات وتقديم النشرات الإرشادية وبرامج التوعية التي يتم عقدها للمزارعين في بداية كل موسم وتقديم الدعم الفني حول كيفية القضاء على أمراض المحصول؛ مما أسهم إسهامًا كبيرًا في تطوير ونمو زراعة هذه الفاكهة والتوسع فيها، وأدى إلى زيادة الإنتاج.