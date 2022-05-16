23 شوال.. انطلاق فعاليات مهرجان المانجو الـ11 بالقنفذة

كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، عن موعد انطلاق مهرجان المانجو الحادي عشر بمحافظة القنفذة، والذي ينطلق برعاية أمير المنطقة يوم 23 شوال، والذي سيمتد لمدة خمسة أيام بساحة الاحتفالات في المركز الحضاري بالكورنيش.
وأعلن "الغامدي" أن هذا المهرجان يأتي بإشراف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبمشاركة الجهات الحكومية بمحافظة القنفذة.
ويحتفي الأهالي بالمهرجان من خلال عرض إنتاجهم الذي وصل إلى العالمية، ويختص بشكل أساسي بعرض أصناف مختلفة من المانجو؛ بهدف تسويقه داخل وخارج المنطقة.
من جهته، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي، أن عدد مزارع المانجو بمحافظة القنفذة يتجاوز الثلاثة آلاف مزرعة، تخطى إنتاجها السنوي الـ45 ألف طن؛ مشيرًا إلى أن مزارعي القنفذة يبدأون في حصد محصولهم من المانجو، ويمتد الحصاد لأكثر من ثلاثة أشهر.
وأضاف "المعيدي" أن الوزارة تعمل على دعم زراعة المانجو والفواكه الاستوائية، عن طريق توفير الدعم الفني والتقني للمزارعين في المنطقة؛ فهي من ضمن جهود مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، والتي نجحت في تقديم الدعم المادي والفني والإرشادي للمزارعين، وإحضار المختصين في الفاكهة الاستوائية من منظمة الفاو ومن الجامعات للتوعية وإقامة الندوات والمحاضرات وتقديم النشرات الإرشادية وبرامج التوعية التي يتم عقدها للمزارعين في بداية كل موسم وتقديم الدعم الفني حول كيفية القضاء على أمراض المحصول؛ مما أسهم إسهامًا كبيرًا في تطوير ونمو زراعة هذه الفاكهة والتوسع فيها، وأدى إلى زيادة الإنتاج.
وتابع: تضم المحافظة أكثرَ من 450 ألف شجرة متنوعة الأصناف مثل: (التومي- الجلن- البلدي- السانسيشن- الهندي- السوداني) وغيرها من الأصناف.
وأردف: كما أن هناك دعمًا وإعانة سنوية للإنتاج تُقَدّم لمزارعي المانجو لمن تنطبق عليه شروط الاستحقاق واستخدام شبكة الري الحديثة.
يُذكر أن زراعة المانجو بدأت في المحافظة منذ أكثر من 50 عامًا، وتمت إقامة 10 مهرجانات سابقة للمانجو بالقنفذة منذ عام 1431هـ، والتي ينظمها مكتب الوزارة بالمحافظة، وتأتي هذه المهرجانات كدعم للمزارعين لتسويق منتجاتهم وتعريف الزائر والمهتم بهذه الفاكهة ولتشجيع المزارعين لتطوير هذه الزراعة.