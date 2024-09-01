تنفيذ حُكم القتل بمواطن أقدم على ارتكاب أفعال مجرّمة تنطوي على خيانة وطنه والقيام بأعمال إرهابية

وبإحالته إلى النيابة العامة، تمّ توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الأفعال المجرّمة، وصدر بحقه من المحكمة الجزائية المتخصّصة حكمٌ يقضي بثبوت إدانته بما أُسند إليه، والحُكم عليه بالقتل، وأُيّد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصّصة، ومن المحكمة العُليا، وتمّ تنفيذ حُكم القتل بالمذكور يوم الأحد 28 /02/ 1446هـ الموافق 01 /09/ 2024م بمنطقة الرياض.