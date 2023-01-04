أمير الباحة يُدشن عددًا من المشروعات الصحية بالمنطقة

دشّن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بحضور وزير الصحة المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم الأربعاء؛ عددًا من المشروعات الإنشائية والتطويرية الصحية في المنطقة، بتكلفة تجاوزت 131 مليون و900 ألف ريال.
وشاهد الأمير "عبدالعزيز" والمهندس "الجلاجل" عرضًا مرئيًّا عن تلك المشروعات، تضمنت 13 مشروعًا إنشائيًّا، وخمسة مشروعات تطويرية؛ منها: تطوير وتجهيز أقسام العناية المركزة في مستشفى الملك فهد بالباحة المرحلة الثانية، واستيفاء معايير الأمن والسلامة في مستشفيات المنطقة.
وأيضًا مشروعات: تطوير قسم الطوارئ، وقسم الأطفال في مستشفى قلوة، وتطوير مبنى الإمداد والشؤون الهندسية بصحة الباحة، وتطوير ثلاثة مراكز صحية ضمن التحسينات المحدودة للمراكز الصحية، وإنشاء 11 مركزًا صحيًّا، وإنشاء سكن العاملين في مستشفى القرى؛ حيث بلغت التكلفة الإجمالية لتلك المشروعات "131.933.674" ريالًا.
وتضمّن العرض ما حقّقته "صحة الباحة" من اعتمادات المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"؛ إذ تم اعتماد أربعة مستشفيات، و17 مركزًا صحيًّا، إضافة إلى اعتماد 15 برنامجًا لبرامج الزمالة السعودية، واعتماد مركز المهارات والمحاكاة للشؤون الأكاديمية والتدريب.
كما تم عقد ثلاثة مؤتمرات بساعات تعليم طبي مستمر، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ونوه الأمير حسام بن سعود إلى ما جرى تدشينه من مشروعات صحية هدفها الأول تقديم أفضل الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في المنطقة، في ظل ما توليه القيادة الرشيدة، أيدها الله، من دعم ورعاية واهتمام بالقطاع الصحي، وكل ما يحقق الرفاهية لمواطني هذه البلاد المباركة.
كما ثمّن متابعة وزير الصحة للمشروعات الصحية بالمنطقة وإنجازها لخدمة الأهالي، مشيدًا بجهود منسوبي صحة الباحة؛ لتحقيق كل ما من شأنه الرقي بالخدمات الصحية في منطقة الباحة.