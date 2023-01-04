أمير الباحة يُدشن عددًا من المشروعات الصحية بالمنطقة

ونوه الأمير حسام بن سعود إلى ما جرى تدشينه من مشروعات صحية هدفها الأول تقديم أفضل الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في المنطقة، في ظل ما توليه القيادة الرشيدة، أيدها الله، من دعم ورعاية واهتمام بالقطاع الصحي، وكل ما يحقق الرفاهية لمواطني هذه البلاد المباركة.