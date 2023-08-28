محليات

عسير.. قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة تقبض على مقيم لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

عسير.. قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة تقبض على مقيم لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة عسير على مقيم من الجنسية المصرية في محافظة خميس مشيط؛ لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

شرطة عسير
الجهات الأمنية
أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

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