46 مئوية.. المشاعر المقدّسة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة وعرفات ومنى والمزدلفة والخرج ووادي الدواسر 46 مئوية، فيما سجّلت أبها أقل درجة حرارة 19 مئوية.