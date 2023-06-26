46 مئوية.. المشاعر المقدّسة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة وعرفات ومنى والمزدلفة والخرج ووادي الدواسر 46 مئوية، فيما سجّلت أبها أقل درجة حرارة 19 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة وعرفات ومنى والمزدلفة والخرج ووادي الدواسر 46 مئوية وكل من المدينة المنوّرة والدمام وشرورة وينبع والأحساء 45 مئوية، فيما سجّلت بريدة والصمان والتنهات والعلا وحفر الباطن والدهناء 44 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 19 مئوية، والقريات 21 درجة وطريف 22 مئوية.
وسجّلت الوجه وجازان أعلى رطوبة بنسبتَي 90 و80%.