تشكيلة حصرية من ألعاب "سبين ماستر" مستوحاة من فيلم "باو باترول: ذا مايتي موفي" تشعل الحماس في السعودية

وفي هذا السياق حثّ نائب الرئيس الأول للتسويق وقائد وحدة الأعمال الدولية في "سبين ماستر"، السيد جيمس مارتين، الأهالي السعوديين على المشاركة في هذا الإطلاق، مؤكدًا أن "هذا الحدث ليس مجرد حدث عظيم، بل هو فرصة رائعة لخلق ذكريات تدوم طويلًا مع أطفالكم؛ حيث يرافقون الأبطال الصغار في رحلة ملحمية". إن هذه المجموعةَ الحصرية من الألعاب متاحةٌ الآن في متاجر الألعاب القريبة منكم!