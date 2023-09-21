تشكيلة حصرية من ألعاب "سبين ماستر" مستوحاة من فيلم "باو باترول: ذا مايتي موفي" تشعل الحماس في السعودية

بدأت فعاليات إطلاق الخط الحصري للألعاب المستوحاة من فيلم "باو باترول: ذا مايتي موفي" المنتظر من محبّي مسلسل باو باترول أو "دوريات المخلاب"، ويرافق إطلاقَ الخط الحصري في السعودية احتفاليةٌ خاصّة في متاجر الألعاب في الرياض وجدة.
وتتنوّع الفعاليات بين لقاءات مع شخصيات الفيلم، وسحوبات على هدايا وتذاكر مجانية لحضور العرض الخاص "الأول" للفيلم يومي الثلاثاء والأربعاء القادم في الرياض وجدة.
وفي هذا السياق حثّ نائب الرئيس الأول للتسويق وقائد وحدة الأعمال الدولية في "سبين ماستر"، السيد جيمس مارتين، الأهالي السعوديين على المشاركة في هذا الإطلاق، مؤكدًا أن "هذا الحدث ليس مجرد حدث عظيم، بل هو فرصة رائعة لخلق ذكريات تدوم طويلًا مع أطفالكم؛ حيث يرافقون الأبطال الصغار في رحلة ملحمية". إن هذه المجموعةَ الحصرية من الألعاب متاحةٌ الآن في متاجر الألعاب القريبة منكم!
وتتضمّن المجموعة الجديدة الشخصيات المحبوبة "باو باترول"، كلّ شخصية مع سيارتها الفريدة، ومجموعة من الميزات الإضافية. وتشمل التشكيلة مجموعات واسعة من الألعاب والمركبات والأبراج والدمى المحشوة؛ لإلهام خيال الأطفال وإبداعهم.
تم تصميم الألعاب بعناية لتعكس القيم الأساسية للفيلم، مثل الشجاعة والتعاطف؛ مما يوفّر تجربة لعب مشوّقة وتعليمية للأطفال. ومن بين العناصر المميزة في المجموعة، تظهر طائرة سكاي الحربية الأقوى في فيلم "نيو ماتلي موفي - New Mighty Movie"؛ القطعة التي يحرص محبّو سلسلة "باو باترول" الصغار على اقتنائها!
وبالإضافة إلى مجموعة الألعاب والدمى، تقوم المتاجر المشاركة، لأول مرة في المملكة العربية السعودية، بتنظيم فعاليات ترفيهية في الرياض وجدّة، تمكّن الفائزين المحظوظين من الحصول على تذاكر لحضور العرض الخاص لفيلم "باو باترول: ذا مايتي موفي". يمكن لأولياء الأمور الراغبين في تقديم تجربة "باو باترول" النهائية لأطفالهم زيارة هذه المتاجر لمعرفة كيفية المشاركة.
وستنطلق العروض الخاصة يوم الثلاثاء 26 سبتمبر في الساعة 6:00 مساءً في النخيل مول بمدينة الرياض، والأربعاء 27 سبتمبر في الساعة 6:00 مساءً في مول العرب بمدينة جدة. ومن بين الجهات المشاركة في المملكة العربية السعودية مركز التعليم المبكر، لعبة ومفاجأة، حكاية طفل، هاي كيدز، محل الأطفال.