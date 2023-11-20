أمير الشرقية يرعى حفل انطلاق أعمال مؤتمر التوحد الدولي

رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، حفل انطلاق أعمال مؤتمر التوحد الدولي، والذي يُعقد خلال الفترة من 20-22 نوفمبر الجاري، بمعارض الظهران الدولية "إكسبو".
ويسعى المؤتمر إلى خلق منصة لتبادل المعرفة والخبرات حول الجوانب المختلفة لاضطراب التوحد، والتركيز على التقنيات الحديثة في مجال التكامل الحسي.
وقال رئيس مجلس إدارة شمعة التوحد المهندس عبدالعزيز العبدالكريم: إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين الجهات المعنية، وتحسين البيئة الطبية لمصاب اضطراب التوحد، بجانب تهيئة البيئة التعليمية لدمجه مع باقي أفراد المجتمع، وتبادل الخبرات بين الباحثين والأكاديميين والعلماء، حول الجوانب المختلفة لاضطراب التوحد وطرق تخفيف حدة أعراضه وفنيات التعامل مع المُصاب.
وأضاف: "يشارك في الجلسات 80 متحدثًا من 20 دولة حول العالم، من الأطباء والكوادر الصحية وأساتذة الطب النفسي المتخصصين في علاج اضطراب طيف التوحد؛ لتقديم علمهم ومعرفتهم للجهات المستفيدة من معلمين ومعلمات وأسر مصابي التوحد، الذين بدورهم سينقلون تجاربهم الحية في كيفية التعامل مع أبنائهم المصابين.
وتابع "العبدالكريم": "يقدم المؤتمر مساحة عرض تحتضن نحو 100 عارض؛ لعرض أحدث الأبحاث والتقنيات العلاجية والاستراتيجيات الحديثة، التي تم التوصل إليها للتعامل مع اضطراب التوحد، وإبراز الأدوات التعليمية المبتكرة التي يحتاجها مصاب التوحد لتخفيف مُعاناته".
ورفع "العبدالكريم" الشكر لأمير المنطقة الشرقية على رعايته للمؤتمر، آملاً أن يسهم في خدمة المستفيدين من مرضى التوحد.