أمير الشرقية يرعى حفل انطلاق أعمال مؤتمر التوحد الدولي

وأضاف: "يشارك في الجلسات 80 متحدثًا من 20 دولة حول العالم، من الأطباء والكوادر الصحية وأساتذة الطب النفسي المتخصصين في علاج اضطراب طيف التوحد؛ لتقديم علمهم ومعرفتهم للجهات المستفيدة من معلمين ومعلمات وأسر مصابي التوحد، الذين بدورهم سينقلون تجاربهم الحية في كيفية التعامل مع أبنائهم المصابين.