"مكة المكرّمة" تسجّل أعلى درجة حرارة.. والقريات وطريف الأدنى بـ 9 درجات

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبةً بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على مناطق: جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية.