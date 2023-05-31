"تيك توك الشرق الأوسط" تستضيف حلقة نقاش لتسليط الضوء على سلامة المراهقين ورفاهيتهم الرقمية

وشددت "تيك توك" على التزامها بجعل المنصة مكانًا آمنا للمراهقين للتعبير عن إبداعهم، مع التركيز على تقارير الشفافية التي تقدم رؤى حول تطبيق إرشادات المجتمع، وطلبات إزالة المحتوى والمعلومات، والخصوصية، وما إلى ذلك؛ إذ تؤمن "تيك توك" بأن الشعور بالأمان على الإنترنت هو حق لكل إنسان، وبأن الشعور بالأمان هو مفتاح إطلاق العنان للخيال والتعبير الإبداعي؛ وذلك يدفع المنصة دومًا إلى مواصلة العمل وبذل الجهود من أجل بناء بيئة آمنة وأصيلة وشاملة لمجتمعها؛ وبالتالي مساعدة الناس على التحكم بتجربتهم الرقمية فيما يعبرون عن أنفسهم، ويطلقون العنان لإبداعهم، ويبنون علاقات هادفة، ويستمتعون بأشكال الترفيه التي تُعبِّر عن الثقافات.