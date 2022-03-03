24 عامًا من الخبرات.. "فواز الشرعبي" يحصد جائزة عالمية في القيادة والتحول المؤسسي بقطاع الطيران والدفاع

"فواز الشرعبي" حاصل على الرخصة الدولية "C-IDP" في مجال حوكمة الشركات من كلية الأعمال الدولية انسياد "INSEAD "في فرنسا، بالإضافة إلى حضور عددٍ من البرامج المتخصصة في إعداد القادة والمديرين التنفيذيين؛ ومنها البرنامج المختص في مجال الاندماج والاستحواذ من كلية هارفارد للأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، وقدّم العديد من الاستشارات الفنية والمالية لعددٍ من القطاعات الحكومية في مجال الطيران والدفاع، إضافة إلى أنظمة المناقصات التجارية والمشتريات الحكومية وعقود المبيعات العسكرية الأمريكية "FMS" وعقود وزارة الدفاع البريطانية.