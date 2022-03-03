24 عامًا من الخبرات.. "فواز الشرعبي" يحصد جائزة عالمية في القيادة والتحول المؤسسي بقطاع الطيران والدفاع

حصل العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة آركس ARX ، المهندس فواز بن محمد الشرعبي، على جائزة عالمية في القيادة والتحول المؤسسي بقطاع الطيران والدفاع، المقدمة من قِبل المنظمة الإعلامية البريطانية جلوبال بيزنس أوتلوك بالمملكة المتحدة، والتي تُمنح كتقدير ومكافأة على التميز في الأعمال الاستراتيجية والتجارية حول العالم. وهي مصممة للإنجازات في تسهيل العمل المتميز للشركات وقادة الأعمال عبر الصناعات المختلفة.
ويُعد "فواز الشرعبي" قيادة تنفيذية وإدارية تحمل ما يزيد على أربعة وعشرين عامًا من الخبرات في صناعة الطيران والدفاع، وهيكلة الشركات وتطوير وتنفيذ استراتيجيات التشغيل والتحول المؤسسي؛ حيث يشغل مناصب عدة منها؛ العضو المنتدب للكلية الأسترالية للطيران ARX المشغلة للكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، ورئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني أسيج "ACIG" المدرجة في هيئة السوق المالية "تداول" ، ورئيس مجلس إدارة شركة أسبار الخليج المتخصصة في تصفيح وتدريع العربات، والشريك المؤسس لشركة سفان المتخصصة في تصنيع وصيانة السفن العسكرية.
كما شَغَل منصبُ رئيس مجلس إدارة شركة الطائرات المروحية إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة بين عامي "2018م- 2019م"، وقد ترأس المجلس الاستشاري لعمل دراسة جدوى مالية واقتصادية لتأسيس الشركة لتُعنى بخدمات النقل بالطائرات العمودية للسائحين ورجال الأعمال؛ بما يسهّل عليهم اكتشاف المملكة والتنقل داخل المدن، والمساهمة بشكل أكبر في خدمة المشروعات الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة.
وشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة "MEPC بين عامي 2018م- 2019م، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات GDCME إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بين عامي "2015م- 2019م؛ حيث حققت الشركة في أقل من عامين على تأسيسها، مؤشرات أداء مالية واستراتيجية وأرباحًا وعوائد مجزية، بالإضافة إلى استيفاء جميع المتطلبات والشروط الخاصة لدخول المنافسات في جميع مناقصات مشروعات قطاعات الطيران والدفاع.
"فواز الشرعبي" حاصل على الرخصة الدولية "C-IDP" في مجال حوكمة الشركات من كلية الأعمال الدولية انسياد "INSEAD "في فرنسا، بالإضافة إلى حضور عددٍ من البرامج المتخصصة في إعداد القادة والمديرين التنفيذيين؛ ومنها البرنامج المختص في مجال الاندماج والاستحواذ من كلية هارفارد للأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، وقدّم العديد من الاستشارات الفنية والمالية لعددٍ من القطاعات الحكومية في مجال الطيران والدفاع، إضافة إلى أنظمة المناقصات التجارية والمشتريات الحكومية وعقود المبيعات العسكرية الأمريكية "FMS" وعقود وزارة الدفاع البريطانية.
يُشار إلى أن مسيرة "فواز الشرعبي" المهنية بدأت في شركة السلام لصناعة الطيران، وهي أحد أكبر شركات التوازن الاقتصادي في السعودية والمملوكة لشركة بوينج والخطوط الجوية العربية السعودية ؛ حيث شَغَل العديد من المناصب التنفيذية القيادية، واكتسب خبرة واسعة في قيادة فريق تطوير الأعمال في عمليات التفاوض؛ من خلال مساهمته في إبرام عددٍ من الاتفاقيات التجارية المهمة مع كبرى الشركات المصنعة للطائرات مثل الشركة البريطانية للأبحاث والفضاء والعلوم والتقنية، وشركة إيرباص، وشركة بوينج لنقل وتوطين التقنية.
وعلى الصعيد العلمي، يحمل "فواز الشرعبي" شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود بالرياض، إلى جانب عددٍ من البرامج التدريبية المتخصصة والمتقدمة ومنها برنامج القيادة التنفيذية من كلية إدارة الأعمال في جامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، والدورة المتقدمة في إدارة البرامج التي يقدّمها مركز شركة بوينج العالمية لتطوير القادة.
وتمنح الجائزة العالمية في القيادة والتحول المؤسسي وفق مجموعة من المعايير أبرزها: تطوير وتنفيذ استراتيجيات التدريب في مجال الطيران والدفاع، والمساهمة في تطوير صناعة الطيران والدفاع، وكذلك إيجاد الطرق المبتكرة لتحسين العمليات، وتحقيق نتائج ذات أثر إيجابي مبهر في المجال، بالإضافة إلى المبادرات التطويرية للأعمال وخلق فرص العمل في صناعة الطيران والدفاع وكذلك فيما يتعلق بمهارات القيادة.
يُذكر أن "جلوبال بيزنس أوتلوك" هي منصة إعلامية في عالم الأعمال تصدر مجلة متخصصة يتم قراءتها ونشرها في أكثر من 80 دولة. ويتم الترشيح لجائزتها بعد عملية فحص دقيقة للإنجازات والمشروعات التي تم تحقيقها بنجاح ومعايير ومؤشرات أداء محددة تعنى بالقيادة والريادة في قطاع المرشح ، وتشمل المديرين التنفيذيين والمديرين وصناع القرار والصحفيين وغيرهم من مختلف الصناعات والقطاعات من جميع أنحاء العالم.