غداً.. سحب قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وبطولة آسيا 2027 بالسعودية

وسيتم سحب قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم خلال عام 2024، وسيتم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، وتضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين سيتم تحديد المقعدين المتبقيين من خلال الدور الرابع من تصفيات كأس العالم. وكذلك سيكون هناك مقعد تاسع متاح من خلال التأهل إلى الملحق العالمي.