"إغاثي الملك سلمان" يدعم المختبرات الطبية المتخصصة العاملة في اليمن

دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية المختبرات الطبية العاملة في جميع أنحاء اليمن، عبر توفير الإمدادات والمعدات الأساسية لهذه المختبرات المتخصصة في تشخيص الاضطرابات الوراثية والأمراض المزمنة، فضلًا عن إجراء الاختبارات الموصى بها قبل عمليات الولادة وضمان مأمونية الدم.