"إغاثي الملك سلمان" يدعم المختبرات الطبية المتخصصة العاملة في اليمن

دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية المختبرات الطبية العاملة في جميع أنحاء اليمن، عبر توفير الإمدادات والمعدات الأساسية لهذه المختبرات المتخصصة في تشخيص الاضطرابات الوراثية والأمراض المزمنة، فضلًا عن إجراء الاختبارات الموصى بها قبل عمليات الولادة وضمان مأمونية الدم.
يأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم القطاع الصحي اليمني وتأمين المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية للمستشفيات والمرافق الصحية في عموم اليمن.
من ناحية أخرى، سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، هدية المملكة لجمهورية غينيا بيساو المتضمنة 25 طنًا من التمور.
وسلَّم المساعدات للجانب الغيني فريق المركز، بحضور وزير الطاقة والصناعة أوغوستو بوكوينا، والأمين العام لوزارة المرأة كارلوس تيبوتي، ومدير مكتب الدراسات والتخطيط والإحصاء والتعاون بوزارة المرأة نيفالدو دومينغوس غوميز.
وجاءت الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة حول العالم.