إصدار 81 رخصة تعليم إلكتروني خلال شهر سبتمبر الماضي

ويهدف المركز من خلال هذه التراخيص إلى ضبط جودة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني، ورفع كفاءة القطاع وتنظيمه في المملكة، وتعزيز الثقة في مخرجاته لتتوافق مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل، من خلال تطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف؛ إذ يعد التعليم والتدريب الإلكتروني أحد أهم ممكنات تنمية القدرات البشرية.