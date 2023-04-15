محليات
مدنٌ تفطر أو تتسحر على صوت الهطولات.. "الحصيني": يوم مميز لـ"المطرية الـ16"
قال: حالة تمتد إلى اليمن وعمان بأمطار متفاوتة.. غزيرة وحبات برد تُسبق برياح نشطة
قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن نماذج الطقس المتوقعة، تشير إلى يوم مميز للحالة الممطرة السادسة عشرة خلال الـ24 ساعة المقبلة من اليوم السبت وحتى صباح غد الأحد.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن بعض مدن المملكة -إن شاء الله- سوف تفطر أو تتسحر على صوت المطر والرعد؛ خاصة: (حائل، والقصيم، والرياض، وعسير، والباحة، ومكة، والمدينة، ونجران، والجوف).
وأضاف: "تمتد الحالة إلى اليمن وعمان، بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى متوسطة أحيانًا، وغزيرة وحبات برد تُسبَق برياح نشطة -إلا أن يصرفها الله- على أجزاء من تلك المناطق، مع فرصة سيول على أجزاء منها، والتغيير وارد لأنها توقعات والله أعلم".