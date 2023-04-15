مدنٌ تفطر أو تتسحر على صوت الهطولات.. "الحصيني": يوم مميز لـ"المطرية الـ16"

وأضاف: "تمتد الحالة إلى اليمن وعمان، بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى متوسطة أحيانًا، وغزيرة وحبات برد تُسبَق برياح نشطة -إلا أن يصرفها الله- على أجزاء من تلك المناطق، مع فرصة سيول على أجزاء منها، والتغيير وارد لأنها توقعات والله أعلم".