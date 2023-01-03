شاهد.. أمطار ديمية متواصلة تُجري الأودية في محافظات شمال الرياض

هطلت أمطار ديمية متواصلة مساء أمس، على محافظات شمال مدينة الرياض، شملت: (حريملاء، وثادق، وضرما، وشقراء، ومرات، والمجمعة، والزلفي، والغاط، وسدير، والمراكز التابعة لها)، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.
جاء ذلك عقب الأمطار التي هطلت مساء أمس على محافظة مرات، شملت مراكز: (ثرمداء، وأثيثية، ولبخة، وحويتة، وأم سليم)، وجرت على إثرها بعض الأودية والشعاب كوادي مرات والقلتة، ووادي النخيل بين مرات وثرمداء، وشهدت حريملاء والقرينة وملهم وثادق وضرما والبرة، أمطارًا متفرقة، وجرى على إثرها عدد من الأودية والشعاب.
ويتواصل هطول الأمطار الديمية على سدير والمجمعة والغاط والزلفي؛ ارتوت على إثرها الأرض وسالت عدد من الأودية والشعاب في وشي والعمار غرب المجمعة.
وشملت الأمطار "الديمية" محافظة شقراء، ومراكز: (أشيقر، والقصب، والوقف، وغسلة، والدهنة، والمشاش، والجريفة، والصوح، والفرعة، والحريق)، إضافة إلى قرية الجوفان ومزارع العب وحمادة الوشم.
وجرت أودية العشرة والريمة والغدير في شقراء، وأودية العنبري والمسمى والبويطن في القرائن جنوب شقراء، ووادي الشفيعي بالقصب، ووادي المظلم بين مركز أشيقر ومركز الفرعة. كما جرت، أودية الحريق وغالة وغلغل بمركز الحريق شمال شرق محافظة شقراء.
وما زالت السماء ملبدة بالغيوم، والأمطار الديمية تهطل بشكل متقطع على كل المحافظات شمال وشمال غرب منطقة الرياض.