شاهد.. أمطار ديمية متواصلة تُجري الأودية في محافظات شمال الرياض

جاء ذلك عقب الأمطار التي هطلت مساء أمس على محافظة مرات، شملت مراكز: (ثرمداء، وأثيثية، ولبخة، وحويتة، وأم سليم)، وجرت على إثرها بعض الأودية والشعاب كوادي مرات والقلتة، ووادي النخيل بين مرات وثرمداء، وشهدت حريملاء والقرينة وملهم وثادق وضرما والبرة، أمطارًا متفرقة، وجرى على إثرها عدد من الأودية والشعاب.