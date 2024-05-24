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طالبت بتوسيعه.. السعودية ترحّب بقرار محكمة العدل الدولية حول رفح

أكّدت أنه خطوة إيجابية تجاه الحقّ القانوني للشعب الفلسطيني
طالبت بتوسيعه.. السعودية ترحّب بقرار محكمة العدل الدولية حول رفح

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل فورًا بوقف الهجوم العسكري أو أي أعمالٍ أخرى في محافظة رفح؛ استنادًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وقالت: إن "المملكة، إذ تثمّن هذا القرار الذي يعد خطوةً إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني؛ إلا أنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة"، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني الشقيق.

إسرائيل
قطاع غزة
محكمة العدل الدولية
الهجوم الإسرائيلي
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الإبادة الجماعية

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