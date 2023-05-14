"الأمن العام" يعلن بدء تنفيذ التعليمات المُنظِّمة للحج ودخول العاصمة المقدسة بدءًا من اليوم

وتفصيلاً، أكد الأمن العام أنه سيتم منع المقيمين الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، وتطبيق التعليمات المُنظِّمة لحج هذا العام 1444هــ القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، عدا من يتوافر لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج.