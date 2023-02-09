محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.. هنا تنوع بيئي وتضاريسي ونباتي فريد

جدير بالذكر أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تأسست عام 2018م، لتحافظ على البيئة الطبيعية والنباتية المزدهرة والحياة الفطرية السليمة والمستدامة، وتسعى إلى تنشيط السياحة البيئية، والحد من الصيد والرعي الجائر، ومنع الاحتطاب، وتقع في الجزء الشمالي الشرقي من المملكة، وتبلغ مساحتها نحو 92,000 كيلو متراً مربعاً.