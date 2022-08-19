شاهد..إمام المركز الإسلامي ببانكوك يثني على جهود المملكة في تايلاند
وجه إمام وخطيب مسجد المركز الإسلامي في العاصمة التايلندية بانكوك شافعي عبدالقادر، الشكر والتقدير لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الجهود المبذولة التي قدمتها الوزارة في العاصمة بانكوك والتي وصفها بالكبيرة والمميزة والتي تقام لأول مرة في تاريخ البلدين.
جاء ذلك في مقطع فيديو، وجه خلاله "عبدالقادر" رسالة شكر وتقدير للوزير "آل الشيخ"، قال فيها: "يسرني أن أنتهز هذه الفرصة لأقدم الشكر والتقدير لمعالي الوزير بما يقدمه من أعمال كبيرة ومباركة لخدمة مسلمي تايلاند".
وأشار إلى أن الوزارة قامت بدور وعمل متقن ساهم في إطلاع الشعب التايلندي على ثقافة المملكة ودورها المهم في خدمة الإنسانية والمسلمين بالعالم.
وعبر إمام وخطيب المركز الإسلامي في بانكوك، عن سعادته البالغة لعودة العلاقات بين البلدين والتعاون الثنائي الذي سينعكس إيجاباً على مصالح البلدين.