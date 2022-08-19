شاهد..إمام المركز الإسلامي ببانكوك يثني على جهود المملكة في تايلاند

وجه إمام وخطيب مسجد المركز الإسلامي في العاصمة التايلندية بانكوك شافعي عبدالقادر، الشكر والتقدير لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الجهود المبذولة التي قدمتها الوزارة في العاصمة بانكوك والتي وصفها بالكبيرة والمميزة والتي تقام لأول مرة في تاريخ البلدين.