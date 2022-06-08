25 % كادر نسائي.. "كدانة" تطلق برنامج التوظيف الموسمي الثاني

وتضمّن البرنامج استقبال طلبات التوظيف عبر بوابة رقمية، حيث يتم اختيار المرشحين وفق معايير محددة، لتبدأ بعدها مرحلة تدريب العاملين على حزمة من البرامج التدريبية المتنوعة، والتي تستهدف تطوير مهاراتهم في عدة مجالات متخصصة.