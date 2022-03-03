250 جولة تتابع الأداء.. "مدارس الأفلاج" تُنهي استعدادها للاختبارات النهائية

أنهت مدارس تعليم الأفلاج في كافة مراحلها (الابتدائي، والمتوسط، والثانوي) استعدادها للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني وفق الإجراءات الاحترازية والتعليمات الوزارية المنظمة للاختبارات، وتم تهيئة قاعات الامتحانات لاستقبال الطلاب والطالبات الأحد القادم.

وعملت إدارة التعليم -ممثلة في قسم الاختبارات والقبول- على إعداد خطة إشرافية كلف خلالها أكثر من 70 مشرفًا ومشرفة للقيام بنحو 250 جولة ميدانية بشكل يومي على مدار الأسبوع؛ لمتابعة سير عمل الاختبارات بالمدارس، وجاهزيتها لأداء الاختبارات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي داخل قاعات الامتحان، والانتظام في التصحيح والمراجعة والرصد، كما تم تجهيز لجنة بقسم الاختبارات والقبول بالإدارة لهذا الشأن، يتم خلالها متابعة كل الأعمال بالمدارس من قِبَل المشرف الزائر وتدوين التقارير بشكل يومي.