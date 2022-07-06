250 مروحة رذاذ تلطّف الأجواء بالمسجد الحرام

وتستخدم مراوح الرذاذ وأعمدة الضباب المائي لتلطيف الهواء في الأماكن المفتوحة (الهواء الطلق) حيث يُضخ الماء تحت ضغط مرتفع بواسطة مضخة عالية الضغط في أنابيب خاصة بالضغط العالي، وبعد مرور الماء على فلاتر؛ لتنقية الماء تحتوي كل مروحة فوهات متناهية الصغر بحجم (2 إلى 1ميكرو) يخرج منها الماء على شكل ضباب بارد.