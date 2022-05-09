250 وجهة مباشرة وناقل جوي جديد.. إطلاق الإستراتيجية الوطنية للطيران

أُعلن في الرياض، اليوم، إطلاق الإستراتيجية الوطنية للطيران، التي تستهدف الوصول إلى 250 وجهة مباشرة من وإلى مطارات المملكة، وتدشين ناقل جوي جديد، ومضاعفة الحركة الجوية إلى ثلاثة أضعاف.
تفصيلاً، قال وزير النقل صالح الجاسر، إن السعودية ستستقطب استثمارات بأكثر من 100 مليار دولار في القطاعين العام والخاص حتى نهاية العقد الحالي.
جاء ذلك على هامش "مؤتمر مستقبل الطيران"، التي انطلقت أعماله في الرياض اليوم، بمشاركة 2000 عارض من 60 دولة.
وأطلق الجاسر، خلال المؤتمر الذي يستمر 3 أيام، الإستراتيجية الوطنية للطيران التي تستهدف 250 وجهة مباشرة من وإلى مطارات المملكة، وتدشين ناقل جوي جديد، ومضاعفة الحركة الجوية إلى ثلاثة أضعاف.
وينتظر أن يشهد المؤتمر صفقات مليارية لأول مرة، حيث سيتم توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم، فضلاً عن توقيع عددٍ كبيرٍ من الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، إطلاق سياسة السفر الجوي المتناغم، وهي إطار عمل يهدف إلى جعل السفر الدولي أبسط وأسهل وأكثر إمتاعاً من خلال إزالة الالتباس المرتبط بمتطلبات السفر، والذي يحول دون حجز الملايين من الناس للرحلات الجوية.
يهدف الإطار المقترح، الذي تم تصميمه بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة (إيكاو)، إلى التخلص من الالتباس المرتبط بالسفر الدولي لدى الركاب وشركات الطيران والجهات الحكومية من خلال إنشاء مصدر رقمي واحد يقدم آخر المعلومات والمستجدات بوضوح وشفافية ويحدّد متطلبات الدخول لجميع الدول المشاركة.
وستعرض سياسة السفر الجوي المتناغم على الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي بهدف الحصول على موافقة من الدول الأعضاء في أكتوبر من هذا العام.