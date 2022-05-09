250 وجهة مباشرة وناقل جوي جديد.. إطلاق الإستراتيجية الوطنية للطيران

أُعلن في الرياض، اليوم، إطلاق الإستراتيجية الوطنية للطيران، التي تستهدف الوصول إلى 250 وجهة مباشرة من وإلى مطارات المملكة، وتدشين ناقل جوي جديد، ومضاعفة الحركة الجوية إلى ثلاثة أضعاف.