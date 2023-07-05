خادم الحرمَيْن وولي العهد يشكران وزير الداخلية بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى ونجاح موسم الحج

تلقينا برقية سموكم رقم 334062 في 12 / 12 / 1444هـ المرفوعة باسمكم، وباسم أصحاب السمو أمراء المناطق، وأصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العليا، ورجال الأمن، وجميع منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1444هــ، المتضمنة تهنئتنا بعيد الأضحى المبارك، وما أشرتم إليه سموكم حيال ما تحقق من نجاح موسم حج هذا العام في بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة -ولله الحمد والمنة-؛ وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الجهود المتميزة التي بذلها الجميع، وفق خطط أمنية ووقائية وتنظيمية وصحية وخدمية ومرورية متكاملة في إعدادها وتنفيذها؛ وهو ما مكَّن -بفضل الله- ضيوف الرحمن، الذين عادت أعدادهم إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، من تأدية نسكهم بكل راحة ويسر وطمأنينة في أجواء عامرة بالروحانية والسكينة والإيمان.