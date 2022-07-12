"أمير تبوك" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

كما رفع أمير تبوك برقية مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، جاء فيها "أن ما تحقق من تميز في تنفيذ كافة الخطط المعدة لنجاح موسم حج هذا العام يجسد حرص مولاي خادم الحرمين الشريفين، وحرص سموكم الكريم، على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين، سائلاً المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه سنداً وعضداً لخادم الحرمين الشريفين لخدمة الدين ورفعة وعز الوطن".