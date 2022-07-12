"أمير تبوك" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1443هـ.
وقال أمير منطقة تبوك في برقية رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ "يشرفني باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك كافة، أن أرفع إلى مقامكم الكريم صادق التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1443 هـ، وما صاحب ذلك من تميز في تنفيذ مراحل المناسك كافة ليؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم في خشوع ويسر وسهولة.
وأضاف: "لقد كان لحرصكم واهتمامكم وإشرافكم على كل ما وفرته الدولة لخدمة الحرمين الشريفين والحجاج والزائرين من خدمات ومشاريع جديدة في المشاعر المقدّسة وما سخّرته من إمكانات وجنّدته من طاقات بشرية وتقنية لتقديم أرفع وأرقى وأنجح الخدمات لوفود الرحمن وتوفير الرعاية الشاملة لهم، الأثر الكبير فيما تحقق من نجاح وتميز، سائلاً المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه لمواصلة العطاء لخدمة الدين ورفعة وعز الوطن، والله يحفظكم ويرعاكم.
كما رفع أمير تبوك برقية مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، جاء فيها "أن ما تحقق من تميز في تنفيذ كافة الخطط المعدة لنجاح موسم حج هذا العام يجسد حرص مولاي خادم الحرمين الشريفين، وحرص سموكم الكريم، على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين، سائلاً المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه سنداً وعضداً لخادم الحرمين الشريفين لخدمة الدين ورفعة وعز الوطن".
كما هنّأ الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام وما تحقق من تميز في تنفيذ الخطط كافة، باعتبارها تجسّد اهتمام وحرص القيادة على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين، سائلا المولى القدير أن يمد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، بعونه وتوفيقه لمواصلة العطاء لخدمة الدين ورفعة وعز الوطن.