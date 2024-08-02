"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشعيبة والقنفذة والليث والخرمة والمويه وتربة ورنية. وتشهد أمطارًا خفيفة على بحرة الجموم والكامل، وأمطارًا متوسطة على الشعيبة والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة والعرضيات، وأمطارًا غزيرة على أضم وبني يزيد وميسان ويلملم والطائف. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.