"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وجازان وعسير والباحة ونجران وتبوك والجوف).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
كما تشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العيص وينبع النخل. وتشهد رياحًا شديدة على العلا وخيبر والمدينة المنورة وبدر ووادي الفرع، وأتربة مثارة على الحناكية والمهد. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.
ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشعيبة والقنفذة والليث والخرمة والمويه وتربة ورنية. وتشهد أمطارًا خفيفة على بحرة الجموم والكامل، وأمطارًا متوسطة على الشعيبة والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة والعرضيات، وأمطارًا غزيرة على أضم وبني يزيد وميسان ويلملم والطائف. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة البرك والقحمة. وتشهد أمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة الربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأتربة مثارة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.
ونبّه المركز منطقة جازان أيضًا بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا متوسطة على جازان. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.
وتشهد منطقة تبوك رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة الجوف رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء السبت.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء السبت. فيما تشهد المنطقة موجة حارة على الأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ20 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء السبت.