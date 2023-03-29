"أمانة المدينة" تنفذ 1300 جولة ميدانية خلال الأسبوع الأول من رمضان

ونفذت فرق النظافة والإصحاح البيئي 600 جولة ميدانية، تم خلالها تنظيف وتعقيم أكثر من 818 موقعاً، واستخدام 45,521 لتراً من المعقمات والمبيدات لتطهير المواقع، كما تم رفع ما يزيد عن 30 سيارة تالفة، وإزالة 16 مطباً مخالفاً، وصيانة 404,434 متراً طولياً من الطرق، ومعالجة 6375 متراً طولياً من الحفر والهبوطات.