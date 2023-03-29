محليات

"أمانة المدينة" تنفذ 1300 جولة ميدانية خلال الأسبوع الأول من رمضان

لمتابعة المطاعم والأسواق بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة
فرق أمانة المدينة المنورة تنفذ جولاتها الميدانية للتأكد من سلامة المواد الغذائية
فرق أمانة المدينة المنورة تنفذ جولاتها الميدانية للتأكد من سلامة المواد الغذائية
سبق
سبق

كثفت أمانة المدينة المنورة جولاتها الميدانية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، والتي بلغت 1344 جولة لمتابعة المطاعم والأسواق والمراكز التجارية بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة.

ونفذت فرق النظافة والإصحاح البيئي 600 جولة ميدانية، تم خلالها تنظيف وتعقيم أكثر من 818 موقعاً، واستخدام 45,521 لتراً من المعقمات والمبيدات لتطهير المواقع، كما تم رفع ما يزيد عن 30 سيارة تالفة، وإزالة 16 مطباً مخالفاً، وصيانة 404,434 متراً طولياً من الطرق، ومعالجة 6375 متراً طولياً من الحفر والهبوطات.

وتأتي هذه الجولات استمراراً للجهود المكثفة التي تنفذها الأمانة لتحسين المشهد الحضري وتقديم أفضل الخدمات البلدية لأهالي وزوار المدينة المنورة.

شهر رمضان
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المشهد الحضري

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