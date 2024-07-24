بعد تكليفه رئيسًا لجامعة تبوك.. "الغامدي" يرفع الشكر للقيادة

صدرت، اليوم الأربعاء، الموافقة السامية على تكليف الدكتور عبدالعزيز بن سالم الغامدي، رئيسًا لجامعة تبوك.
ورفع "الغامدي" أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة السامية على تكليفه رئيسًا لجامعة تبوك.
وشكر وزيرَ التعليم على ثقته ودعمه، سائلًا المولى سبحانه وتعالى، التوفيق والسداد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
و"الغامدي" أستاذ متخصص في علم وهندسة المواد، وتحديدًا البوليمرات والنانو تكنولوجي، ومسيرته العملية بدأت منذ 2014 رئيسًا لقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بالجامعة، ثم كان وكيلًا للكلية للشؤون الأكاديمية في سبتمبر 2015م.
بعد ذلك صار عميدًا لكلية الهندسة منذ يونيو 2016، ثم وكيلًا لجامعة حائل للدراسات العليا والبحث العلمي منذ 2021، حتى تكليفه اليوم برئاسة جامعة تبوك.
يُذكر أن "الغامدي" عضو في المنظمة الدولية ASTM، وعضو في الهيئة السعودية للمهندسين، وعضو مؤسس في الجمعية السعودية للجودة بمنطقة حائل، ولديه العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة ومؤتمرات عالمية.