بعد تكليفه رئيسًا لجامعة تبوك.. "الغامدي" يرفع الشكر للقيادة

و"الغامدي" أستاذ متخصص في علم وهندسة المواد، وتحديدًا البوليمرات والنانو تكنولوجي، ومسيرته العملية بدأت منذ 2014 رئيسًا لقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بالجامعة، ثم كان وكيلًا للكلية للشؤون الأكاديمية في سبتمبر 2015م.