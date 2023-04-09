المسجد النبوي يستقبل 15.7 مليون مصلٍ ومصلية خلال النصف الأول من رمضان

وقدّمت الرئاسة خدماتها خلال النصف الأول من شهر رمضان لأكثر من (15.7) مليون مصلٍ ومصلية، وسهّلت ونظّمت دخول أكثر من (1.3) مليون زائر وزائرة للصلاة في المسجد القديم والروضة الشريفة، كما يسّرت دخول أكثر من مليون زائر للسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضي الله عنهما-.