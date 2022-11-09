"الحصيني": حالة ممطرة على أجزاء من المملكة والخليج.. وقوتها على حائل

توقعَ الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، الإعلامي عبدالعزيز الحصيني، نشوء حالة جوية ممطرة -إن شاء الله-، تشهدها أجزاء من مناطق المملكة والخليج ابتداءً من الخميس 16 ربيع ثاني 1444هـ، وتستمر عدة أيام.
وفي التفاصيل، أوضح "الحصيني" لـ"سبق" أن نطاق التأثير للحالة الجوية الممطرة ستكون على مناطق مكة المكرمة، والمدينة، وحائل، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان، والجوف، والحدود الشمالية، وشرق وجنوب تبوك، وشمال الشرقية، وأقصى شمال وغرب منطقة الرياض، إضافة إلى العراق والكويت.
وبين "الحصيني" أن الأمطار المتوقعة من متوسطة إلى غزيرة مع حبات برد وعواصف رعدية ونشاط في الرياح السطحية مثيرةً للأتربة، مع فرصة جريان الأودية.
ولفت إلى أن قوة الحالة متوقع أن تكون على منطقة حائل "فهي حالة حائل الممطرة"، يليها المدينة، ثم شرق الجوف والشمالية، ثم شمال شرق منطقة مكة المكرمة.
وتوقعَ أن يعقبها حالة أخرى -إن شاء الله- يتم الاعلان عنها لدى قربها.