"الحصيني": حالة ممطرة على أجزاء من المملكة والخليج.. وقوتها على حائل

وفي التفاصيل، أوضح "الحصيني" لـ"سبق" أن نطاق التأثير للحالة الجوية الممطرة ستكون على مناطق مكة المكرمة، والمدينة، وحائل، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان، والجوف، والحدود الشمالية، وشرق وجنوب تبوك، وشمال الشرقية، وأقصى شمال وغرب منطقة الرياض، إضافة إلى العراق والكويت.