6 شوال المقبل.. بداية الدوام الصيفي في مدارس تعليم الطائف

وأوضح المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن موعد تطبيق الدوام الصيفي للمدارس بالطائف والمحافظات والمراكز التابعة لها تعليميًّا بكافة المراحل للبنين والبنات؛ سيكون اعتبارًا من يوم الاثنين 06 شوال 1445هـ، وسيكون الاصطفاف الصباحي الساعة "6:45" صباحًا، وبداية الحصة الأولى الساعة "7:00" صباحًا، والمدارس المسائية تبدأ الحصة الأولى الساعة "01:00" مساءً، وفي مدارس التعليم المستمرّ للبنات الساعة "03:00" مساءً، ومدارس التعليم المستمرّ للبنين الساعة "05:00" مساءً.