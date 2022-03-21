26 وزيرًا يشاركون في فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بالرياض

يستضيف المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على مدى أربعة أيام، أكثر من 26 وزيرًا من أنحاء العالم، ومتحدثين من قادة الشركات الدولية واقتصاديين وصناع القرار؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات المهمة في مجال ريادة الأعمال، وأفضل الممارسات لبناء نظام عالمي موحد لريادة الأعمال.

وينطلق المؤتمر الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال GEN، الأحد المقبل بالعاصمة الرياض، تحت شعار "نعيد نبتكر نجدد"، بمشاركة نخبة من صانعي السياسات والخبراء الاستراتيجيين والباحثين والرياديين والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم.

ومن الشخصيات القيادية المحلية المتحدثة والمشاركة في المؤتمر، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وزير الاستثمار خالد الفالح، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة.

وعلى المستوى الدولي، يستضيف المؤتمر شريك مؤسس شركة أبل ستيف وزنياك وشريك مؤسس نتفلكس مارك راندلف، والمؤسس المشارك بيتر ديامانديس، كما سيتحدث في المؤتمر كذلك الرئيس التنفيذي لجامعة Singularity، إضافة إلى رجل الأعمال الاقتصادي كارل ج. شرام الرئيس السابق لمؤسسة إيوينج ماريون كوفمان، ورائد الأعمال ورئيس مجلس إدارة GEN جيف هوفمان، ومؤسس مجموعة مارا قروب أشيش ثاكار، ومن جامعة ستانفورد الدكتورة ريبك أهواج.

ويشارك في المؤتمر عدد من الرؤساء التنفيذيين، ومنهم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك، والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، والمدير التنفيذي على كرسي الإشراف بفيسبوك في الدنمارك هيلي تورنينج.

وتضم قائمة المتحدثين في المؤتمر عدداً من المؤسسين والشخصيات المهمة؛ منهم نائب رئيس مجموعة عبداللطيف جميل حسن جميل، ونائب رئيس شركة نسما نورة التركي، وشريك مؤسس في كريم عبدالله إلياس، والمدير التنفيذي لشركة يونيفونيك أحمد حمدان، والمدير التنفيذي وشريك مؤسس لشركة نعناع سامي الحلوة، والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم سميح ساويرس.

ويشارك في المؤتمر، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ"شركة فلك للأعمال والاستثمار" أضوى الدخيل، ومؤسس شركة رسال حاتم الكاملي، والمتخصص في ريادة الأعمال الدكتور خالد الزامل، ومؤسس بيتابس عبدالعزيز الجوف، ومؤسسة أسبوع الموضة السعودي الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود، ورئيس مجلس إدارة مجموعة السنبلة سامر إبراهيم كردي، ومؤسس فودكس المهندس أحمد الزيني، والمدير التنفيذي لشركة سكنى فنتريو وليد عبدالعال.

وتشمل القائمة مجموعة من أهم رواد الأعمال، منهم رائدة الأعمال هدى قطان صاحبة شركة مستحضرات التجميل هدى بيوتي، ورائدة الأعمال كارن وازن، ورائد الأعمال غاري فاينرتشوك المدير التنفيذي لشركتي فاينر ميديا وفاينر إكس في نيويورك، ومؤسس ورئيس عمليات الشراء في tnw باترك لايفي، والمدير التنفيذي لشركة إكستريم راسينج نايس روسبرج.

جدير بالذكر أن المؤتمر يتضمّن عددًا من جلسات النقاش وورش العمل، التي تمثل مصدر إلهام لرواد الأعمال للحلول المبتكرة في القطاع، لتكون بمثابة حافز إيجابي مهم لاتخاذ إجراءات مبتكرة تواكب الجهود المتسارعة لتطوير بيئة ريادة الأعمال على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب تحقيق التعافي الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من الجائحة.