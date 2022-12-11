"الحج" تُعلن إصدار 4 ملايين تأشيرة للمعتمرين خلال 5 أشهر

ويستطيع المسلمون الحاصلون على كافة أنواع التأشيرات التي تتيح دخول المملكة (الشخصية، الزيارة، والسياحية)، وغيرها من الأنواع إمكانية أداء نسك العمرة والزيارة والصلاة في الروضة الشريفة بعد حجز مواعيدهم عبر تطبيق "نسك"، كما مددت السعودية مدة تأشيرة العمرة من 30 يوماً إلى 90 يوماً، والدخول إلى المملكة عبر كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية.