أمير الشرقية يشكر الجهات التي شاركت في تسهيل نقل الجماهير إلى قطر

قدّم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، الشكر والامتنان لكل الجهات الحكومية والخدمية والخاصة التي عملت على تسهيل تنقّل الجماهير بين المملكة ودولة قطر الشقيقة، خلال فترة كأس العالم التي اختتمت 18 ديسمبر الجاري في الدوحة.