أمير الشرقية يشكر الجهات التي شاركت في تسهيل نقل الجماهير إلى قطر

قدّم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، الشكر والامتنان لكل الجهات الحكومية والخدمية والخاصة التي عملت على تسهيل تنقّل الجماهير بين المملكة ودولة قطر الشقيقة، خلال فترة كأس العالم التي اختتمت 18 ديسمبر الجاري في الدوحة.
وقال أمير المنطقة الشرقية، خلال استقباله اليوم، في مكتبه بديوان الإمارة مديري الأجهزة الحكومية المشاركة: إن ما تحقق من نجاح يأتي بتوفيق الله، ثم بتوجيهات القيادة الحكيمة "حفظها الله"، والتي أكدت على تقديم الدعم والتسهيلات التي تحتاج إليها الجهات النظيرة في دولة قطر؛ لمساندة جهودها خلال البطولة.
وأضاف الأمير "سعود": إن التنظيم الواضح جاء وفق خطة محددة راعت توفير سبل الراحة والاهتمام بدءًا من انسيابية الحركة المرورية وتوفر الخدمات الكاملة على الطرق وسهولة الإجراءات أثناء عبور منفذ سلوى، مما ترك انطباعًا إيجابيًا لدى المسافرين من الجنسيات المختلفة، ويبرز ما تعيشه المملكة من تطور ونماء".
ولفت وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال إلى أن الجهات المشاركة في المنطقة وبناءً على توجيهات أمير الشرقية ونائبه، نفذت الخطط الأمنية والمرورية والخدمية المعتمدة، والتي شملت العديد من الأعمال؛ لتسهيل عبور المسافرين لدولة قطر، وفق منظومة متكاملة نجحت في إنجازها بوقت قياسي.
وأشار إلى أنه تم الإشراف على رفع مستوى السلامة المرورية بالطرق المؤدية لمنفذ سلوى وتكليف لجنة السلامة المرورية بذلك، بالإضافة إلى متابعة صيانة وإنارة وتطوير وسائل السلامة والتشجير لطرق "الرياض - منفذ سلوى"، "الدمام - منفذ سلوى".
وتطرق د."البتال" لأعمال أمانتي الشرقية والأحساء والتي تضمنت إنشاء مواقف النقل الترددي لمنفذ سلوى وسفلتة وإنارة الطرق المحيطة وتركيب 40 كاميرا أمنية، إلى جانب توفير دوريات أمن وسلامة على مدار الساعة، إضافة لمتابعة تأهيل مهبط طائرات منفذ سلوى.
وقال: إنه تم توجيه الهلال الأحمر السعودي لاستحداث مراكز إسعافية؛ لدعم الطرق المؤدية لمنفذ سلوى، مع رفع عدد القوى العاملة لبعض المراكز الإسعافية بمحافظة الأحساء، بالإضافة إلى إطلاق حملة توعوية صحية تستهدف المسافرين لرفع الوعي الصحي.
حضر اللقاء أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال، ومدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء محمد الوذيناني، ومدير الإدارة الإقليمية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمنطقة الشرقية ضيف الله العتيبي، وأمين الأحساء المهندس عصام الملا، ومدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي، ومدير شركة مطارات الدمام المهندس محمد الحسيني، ومدير جوازات المنطقة الشرقية العميد عبدالرحمن المفضي.