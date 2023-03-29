دون مرافق.. 289 وحدة سكنية بالليث "خارج الخدمة"

ناشد عددٌ من المستفيدين من الوحدات السكنية التابعة للإسكان بمحافظة الليث، المسؤولين، بضرورة توفير الخدمات الغائبة عن حيّهم الجديد على وجه السرعة، متسائلين عن كيفية تسليمهم الوحدات بهذا الشكل في ظل افتقار المكان للخدمات وأبرزها الإنارة والمساجد.
وتمثلت شكوى المستفيدين التي بعثوا بها إلى "سبق"، في افتقار المخطط السكني إلى إنارة، حيث يعيشون في ظلامٍ دامس، وسوء شبكة الاتصالات وعدم وجود خدمات أخرى من محال تجارية وغيرها.
وأشاروا في شكواهم إلى أن المكان لا يوجد فيه مساجد على الإطلاق ويضطرون إلى الصلوات في الأحياء الأخرى ذهابًا وإياباً عبر مركباتهم، فضلاً عن افتقار الموقع للمدارس هي الأخرى التي تؤرق السكان.
وكانت جمعية البر الخيرية بمحافظة الليث، بالتعاون مع الإسكان، قد سلّمت 289 وحدة سكنية للمستفيدين وأصحاب ذوي الدخل المحدود قبل نحو شهر تقريباً، حيث تقع تلك الوحدات السكنية شمال محافظة الليث.