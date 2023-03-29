دون مرافق.. 289 وحدة سكنية بالليث "خارج الخدمة"

وأشاروا في شكواهم إلى أن المكان لا يوجد فيه مساجد على الإطلاق ويضطرون إلى الصلوات في الأحياء الأخرى ذهابًا وإياباً عبر مركباتهم، فضلاً عن افتقار الموقع للمدارس هي الأخرى التي تؤرق السكان.