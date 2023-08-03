"تعليم عفيف" يدعو المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية لـ"المطابقة والمقابلة"

وتأتي من ضمن الوثائق المطلوبة: وثيقة التخرج، وترجمة السجل الأكاديمي والوثيقة إذا كان أحدهما بغير اللغة العربية، فيما ستكون مقرّات الاستقبال للرجال في مبنى الإدارة الرئيسي، وللسيدات في مقرّ الأقسام النسائية.