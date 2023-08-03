"تعليم عفيف" يدعو المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية لـ"المطابقة والمقابلة"

دعت إدارةُ التعليم بمحافظة عفيف، المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف التعليمية التعاقدية؛ إلى إجراء المطابقة وإجراء المقابلة الشخصية بدءًا من يوم الأحد القادم 19 محرم 1445هـ حتى يوم الخميس 23/ 1/ 1445هـ.
وأوضحت الإدارة أن الوثائق المطلوبة هي: الهوية الوطنية، والرخصة المهنية، والسجل الأكاديمي مع شهادة المعادلة لخريجي الجامعات من خارج المملكة.
وتأتي من ضمن الوثائق المطلوبة: وثيقة التخرج، وترجمة السجل الأكاديمي والوثيقة إذا كان أحدهما بغير اللغة العربية، فيما ستكون مقرّات الاستقبال للرجال في مبنى الإدارة الرئيسي، وللسيدات في مقرّ الأقسام النسائية.