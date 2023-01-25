200 موقع لعرض مشاريع روادٍ ورائداتٍ أمام المستثمرين في "فرص"
خصصت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان 200 موقع لرواد ورائدات الأعمال في ملتقى الاستثمار البلدي "فرص"؛ لعرض مشاريعهم الناشئة أمام المستثمرين.
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل: دعمًا لأبنائي وبناتي من رواد الأعمال "وفّرنا مواقع خاصة لاستعراض المشاريع الناشئة، مع تمنياتي لكم بالمزيد من النجاح".
وتَجول الوزير "الحقيل" أمس على أجنحة الجهات المشاركة في المعرض المصاحب لملتقى الاستثمار البلدي "فرص" في نسخته الثانية، الذي يضم أكثر من 60 جهة، ما بين جهات مالكة للفرص، وجهات تمويلية ممكنة، وجهات حكومية منظمة وداعمة، وعدد من البرامج والمشاريع الرائدة.
وكتب الوزير "الحقيل" تغريدة من حسابه بتويتر قال فيها: "سَعِدنا بحضور تجاوز 45 ألف زائر في ملتقى الاستثمار البلدي (فرص)، وقد رأيت حماسة الزوار خاصة من فئة الشباب، في تبادل المعرفة والأفكار النوعية لاستثمارات تُسهم في نماء وطننا".
وحفّز "الحقيل" مسؤولي ومنسوبي أمانات المناطق المشاركة على استقطاب جميع الفرص الاستثمارية المتاحة، كما دعم رواد ورائدات الأعمال الذين تم توفير أكثر من 200 منصة مخصصة لعرض مشاريعهم الناشئة أمام المستثمرين؛ متمنيًا للجميع التوفيق في تحقيق أهداف الملتقى.
والْتقى "الحقيل" خلال زيارته جناح "شركة نادي الشباب الاستثمارية" رئيس مجلس إدارة نادي الشباب ورئيس مجلس إدارة الشركة خالد البلطان لاستعراض التوجهات الاستثمارية لنادي الشباب والفرص الاستثمارية المنبثقة عنها.
ويواصل ملتقى الاستثمار البلدي #فرص أعماله لليوم الثاني عبر عدد من الجلسات الحوارية والمحاضرات التي يقدّمها نخبة من الخبراء المحليين والدوليين.
من جهة أخرى يشارك رئيس نادي الشباب خالد البلطان 8 مساء اليوم الأربعاء كمتحدث في ملتقى الاستثمار البلدي، للتعريج على فرص الاستثمار الرياضي، في جلسة حوارية بعنوان: الاستثمار في القطاع الرياضي (توجهات وفرص).
ويهدف الملتقى الذي يستمر إلى غد الخميس 26 يناير الجاري، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، إلى رفع جاذبية الاستثمار في المدن السعودية وتحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب استثمارات خارجية تنعكس على رفع مساهمة القطاع الخاص في تطوير المدن وتنمية الناتج المحلي، والمساهمة في تمكين الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، والتعريف بآليات الاستثمار البلدي. ويتضمن الملتقى طرح أكثر من 5 آلاف فرصة استثمارية، تُناسِب كل شرائح المستثمرين من رواد أعمال وأصحاب منشآت صغيرة ومتوسطة وكبار المستثمرين في مختلف الأنشطة الاقتصادية بجميع المدن السعودية، كما يتضمن العديد من الفعاليات المصاحبة، تتمثل في أكثر من 25 جلسة حوارية، وأكثر من 50 ورشة عمل متخصصة تناقش القضايا المتعلقة برفع جاذبية الاستثمار في المدن، يتحدث فيها أكثر من 100 متحدث من المسؤولين والخبراء والمتخصصين.