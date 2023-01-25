200 موقع لعرض مشاريع روادٍ ورائداتٍ أمام المستثمرين في "فرص"

ويهدف الملتقى الذي يستمر إلى غد الخميس 26 يناير الجاري، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، إلى رفع جاذبية الاستثمار في المدن السعودية وتحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب استثمارات خارجية تنعكس على رفع مساهمة القطاع الخاص في تطوير المدن وتنمية الناتج المحلي، والمساهمة في تمكين الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، والتعريف بآليات الاستثمار البلدي. ويتضمن الملتقى طرح أكثر من 5 آلاف فرصة استثمارية، تُناسِب كل شرائح المستثمرين من رواد أعمال وأصحاب منشآت صغيرة ومتوسطة وكبار المستثمرين في مختلف الأنشطة الاقتصادية بجميع المدن السعودية، كما يتضمن العديد من الفعاليات المصاحبة، تتمثل في أكثر من 25 جلسة حوارية، وأكثر من 50 ورشة عمل متخصصة تناقش القضايا المتعلقة برفع جاذبية الاستثمار في المدن، يتحدث فيها أكثر من 100 متحدث من المسؤولين والخبراء والمتخصصين.