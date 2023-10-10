"الزكاة" لعملائها: لا تستجيبوا لرسائل مبالغ الاسترداد.. احتيالية للحصول على البيانات الشخصية

وأوضحت الهيئة، أن مثل هذه الممارسات والعمليات الاحتيالية تستهدف الحصول على البيانات الشخصية والمصرفية من خلال رسائل نصية مشبوهة تزعم استقبال طلبات استرداد مبالغ مدفوعة للهيئة، وتطلب الدخول على روابط إلكترونية لتقديم مزيدٍ من المعلومات أو البيانات أو تعبئة نماذج بيانات، مؤكدةً أن الهيئة لا تقوم بطلب الدخول على روابط في رسائلها، كما أنها لا تطلب معلومات البطاقات المصرفية لغرض السداد إلا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيق ZATCA للهواتف الذكية فقط.