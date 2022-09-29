"الثروه": نمو غير مسبوق لقطاع المكاتب المرنة ومساحات العمل المشتركة في السعودية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة مداد للحلول المكتبية، فيصل الثروه، أن قطاع المكاتب المرنة ومساحات العمل المشتركة يشهد نمواً غير مسبوق في السعودية، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة من خلال احتضان الشركات والمؤسسات المحلية بمختلف أحجامها والشركات الأجنبية التي ترغب في نقل مقارّهم الإقليمية إلى السعودية.