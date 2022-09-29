"الثروه": نمو غير مسبوق لقطاع المكاتب المرنة ومساحات العمل المشتركة في السعودية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة مداد للحلول المكتبية، فيصل الثروه، أن قطاع المكاتب المرنة ومساحات العمل المشتركة يشهد نمواً غير مسبوق في السعودية، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة من خلال احتضان الشركات والمؤسسات المحلية بمختلف أحجامها والشركات الأجنبية التي ترغب في نقل مقارّهم الإقليمية إلى السعودية.
وقال "الثروه": استضفنا الكثير من الشركات الأجنبية العملاقة التي بدأت بالفعل بالانتقال منذ فترة إلى مدينة الرياض.
وأشار، خلال زيارة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (IWG) المتخصصة في توفير مساحات العمل المرنة والأكبر عالمياً مارك ديكسون إلى المملكة، إلى وجود اتفاقيات بين شركة (IWG) وشركات الـ(Fortune 500) والتي تنص على احتضانهم في جميع أنحاء العالم؛ مما يسهل دخول الشركات الأجنبية لممارسة نشاطها داخل المملكة.
من جهته، قال ديكسون: شبكة (IWG) توسعت بشكل سريع داخل المملكة، وأصبحت تضم أكثر من 20 موقعًا منذ أول تواجد لها عام 2001م.
ولفت إلى أن تركيز الشبكة يتمحور حالياً في توفير مساحات عمل محلية بالقرب من الأحياء السكنية حتى يتمكن الأشخاص من الوصول إليها في أي وقت للعمل من خلالها.
وأضاف: نحن نؤمن بأن نظام العمل الهجين هو مستقبل الأجيال القادمة، وسيكون له تأثير إيجابي على الشركات والموظفين.
جدير بالذكر أن شركة مداد تعتبر الشركة الرائدة في المملكة العربية السعودية في توفير الحلول المكتبية بخبرتها التي تتجاوز الـ10 سنوات ومساحات العمل التي تتجاوز 30 ألف متر مربع.
وشركة مداد هي المالكة لحق الامتياز التجاري لعدد من العلامات التجارية التابعة لشركة IWG ومنها: (Regus, HQ, Spaces, Signature, No18).
وتفخر الشركة بافتتاح أول فرع للعلامة التجارية الإبداعية (Spaces) في الشرق الأوسط والذي افتتح في واجهة الرياض بداية العام.